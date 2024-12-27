Депутат Ивлев: для создания зоны безопасности нужна тысяча километров от границы

Для окончания специальной военной операции (СВО) на Украине России необходимо создать заходящую на территорию Евросоюза и НАТО, а также дружественных государств зону безопасности. Это следует из заявления депутата Госдумы, члена комитета по контролю генерал-майора авиации Леонида Ивлева, которое приводится в Telegram-канале Дума ТВ.

Для создания такой зоны Ивлев предложил отмерить от границы тысячу километров. «Вот это должно быть предполье, где никакого оружия, даже рогатки не должно быть, чтобы из них стреляли по территории России», — заявил парламентарий.

Исходя из слов депутата и российского законодательства, по которому Херсонская область входит в состав России, «безопасная зона» от территории этого региона частично затрагивает земли таких стран как Сербия, Венгрия, Болгария, Румыния и Молдавия. При этом Болгария входит в НАТО, Венгрия и Румыния — и в НАТО, и в Евросоюз, а Сербия является дружественным России государством.

«Позиции свои сдавать нельзя», — объявил депутат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нужно помогать всем деструктивным процессам на территории Европы. «Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности!», — объявил он.