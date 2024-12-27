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10:00, 27 декабря 2024Россия

Стало известно о двух ночных попытках ВСУ атаковать российский спиртзавод

Shot: за ночь ВСУ дважды попытались атаковать БПЛА спиртзавод в Тульской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В ночь на 27 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) спиртзавод «Абсолют» в Тульской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, два украинских дрона PD-2 уничтожены на подлете к предприятию. Первый беспилотник сбили около трех часов ночи, второй — 20 минут спустя. Оба БПЛА направлялись к цели на предельно низкой высоте с интервалом в десять километров.

По данным авторов поста, пострадавших нет. Также подчеркивается, что военная продукция на предприятии не производится.

Ранее в сети появились кадры пожара, произошедшего, предположительно, на территории спиртзавода в поселке Анна Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ 28 октября. Как сообщал тогда губернатор Александр Гусев, БПЛА атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах.

ЖЗЛ
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