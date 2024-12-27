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21:25, 27 декабря 2024Россия

Священникам запретили играть на бирже и на сцене

Синод РПЦ утвердил список запрещенных профессий для священников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил список запрещенных для священнослужителей профессий — среди них работа на бирже, сценическая деятельность, профессиональный спорт и воинская служба. Об этом указано на официальном сайте РПЦ.

«Совершенно недопустимой ни в каком профессиональном качестве является трудовая деятельность в учреждениях и организациях, сомнительных с моральной точки зрения (игорных домах, казино и иных), а также в учреждениях и организациях, предполагающих проведение мероприятий, противоречащих христианской нравственности», — указано в документе.

Подчеркивается, что для священников неприемлемой является военная служба и «и всякая вообще служба, предполагающая возможность участия в боевых действиях или ношения оружия». При этом им не воспрещается преподавать в учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для вооруженных сил и спецслужб.

Ранее в отставке скандально известного митрополита РПЦ Илариона (Алфеева) увидели месть Ватикана. В декабре 2023-го папа Франциск принял декларацию Fiducia supplicans «Взывая к доверию», которая предписывает католическому духовенству благословлять однополые пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), Иларион раскритиковал этот документ.

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