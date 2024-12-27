Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:16, 27 декабря 2024Россия

В отставке скандально известного митрополита РПЦ увидели месть Ватикана

«Царьград»: отставка митрополита Илариона может быть местью Ватикана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Эксперты считают отставку митрополита Илариона (Алфеева), управлявшего Будапештско-Венгерской епархией Русской православной церкви (РПЦ), местью Ватикана. Об этом пишет «Царьград».

В материале говорится, что Иларион неоднократно встречался с главой Ватикана и даже называл папу Франциска старым знакомым. Отмечается, что он, будучи ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, лично активно налаживал обмен студентами между русскими православными и католическими духовными школами.

Издание напоминает, что в декабре 2023-го папа Франциск принял декларацию Fiducia supplicans «Взывая к доверию», которая предписывает католическому духовенству благословлять однополые пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В начале 2024 года Иларион раскритиковал этот документ.

Материалы по теме:
Бывший помощник митрополита РПЦ обокрал его и обвинил в домогательствах. Иерарх заявил, что с него хотят состричь деньги
Бывший помощник митрополита РПЦ обокрал его и обвинил в домогательствах. Иерарх заявил, что с него хотят состричь деньги
17 июля 2024
РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах
РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах
Сегодня

После скандала с бывшим келейником (церковным слугой) Георгием Сузуки, обвинившим Илариона в домогательствах, последовали конспирологические теории о том, что Ватикан таким образом наказал священнослужителя за критику декларации, пишет «Царьград».

Синод РПЦ 27 декабря постановил освободить митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Иерарх отправлен служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. В журнале синода касаемо отставки говорится: «Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя». Со слов Георгия Сузуки, Иларион регулярно бывал на горнолыжных курортах и в яхт-турах, планируя поездки таким образом, чтобы успевать вернуться в Будапешт к воскресной службе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

      Священникам запретили играть на бирже и на сцене

      Седокова отсутствовала на похоронах бывшего мужа

      Названа причина эвакуации людей из бизнес-центра в Москве

      В отставке скандально известного митрополита РПЦ увидели месть Ватикана

      В США признали неспособность помочь Украине

      Украинских военных обязали владеть английским языком

      В Киеве уволили профессора после слов о «голодных украинках»

      Премьер Словакии пригрозил Украине из-за остановки транзита российского газа

      В Узбекистане объявили в розыск двух россиян по делу о покушении на убийство чиновника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше