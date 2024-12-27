В отставке скандально известного митрополита РПЦ увидели месть Ватикана

«Царьград»: отставка митрополита Илариона может быть местью Ватикана

Эксперты считают отставку митрополита Илариона (Алфеева), управлявшего Будапештско-Венгерской епархией Русской православной церкви (РПЦ), местью Ватикана. Об этом пишет «Царьград».

В материале говорится, что Иларион неоднократно встречался с главой Ватикана и даже называл папу Франциска старым знакомым. Отмечается, что он, будучи ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, лично активно налаживал обмен студентами между русскими православными и католическими духовными школами.

Издание напоминает, что в декабре 2023-го папа Франциск принял декларацию Fiducia supplicans «Взывая к доверию», которая предписывает католическому духовенству благословлять однополые пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В начале 2024 года Иларион раскритиковал этот документ.

После скандала с бывшим келейником (церковным слугой) Георгием Сузуки, обвинившим Илариона в домогательствах, последовали конспирологические теории о том, что Ватикан таким образом наказал священнослужителя за критику декларации, пишет «Царьград».

Синод РПЦ 27 декабря постановил освободить митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Иерарх отправлен служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. В журнале синода касаемо отставки говорится: «Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя». Со слов Георгия Сузуки, Иларион регулярно бывал на горнолыжных курортах и в яхт-турах, планируя поездки таким образом, чтобы успевать вернуться в Будапешт к воскресной службе.