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12:34, 27 декабря 2024Экономика

Траты россиян на покупки одного вида машин резко выросли

«Автостат»: расходы россиян на покупки подержанных машин выросли на 17,9 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам ноября 2024 года суммарные траты россиян на покупки подержанных автомобилей выросли на 17,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 584,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За первые одиннадцать месяцев расходы граждан на покупки подобного вида автомобилей превысили показатель за весь прошлый год. В январе-ноябре россияне на эти цели потратили в общей сложности 6,3 триллиона рублей, тогда как в 2023-м показатель составил 5,8 триллиона, уточнили эксперты. Самыми популярными брендами у россиян на вторичном рынке оказались европейские и японские. На их долю пришлось 66 процентов от всех затрат.

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Наибольшая часть (40 процентов, или 234,8 миллиарда рублей) потраченных в последний месяц осени средств ушла на машины возрастом от десяти лет и старше. Год к году этот показатель вырос на 22,6 процента. Еще порядка 30 процентов от общей суммы пришлась на машины до пяти лет (179 миллиарда, плюс 9,9 процента). Остальную часть (171,1 миллиарда) составили затраты на покупку машин возрастом 5-9 лет (плюс 20,7 процента), заключили аналитики.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о подорожании подержанных машин в России. В ноябре средняя стоимость подобных автомобилей в стране увеличилась на 20 тысяч рублей в сравнении с октябрьским показателем, до 1,47 миллиона. Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые за девять месяцев. Эксперты связали удорожание с резким повышением утильсбора, заметным ослаблением курса рубля и разгоном инфляции.

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