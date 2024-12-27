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12:06, 27 декабря 2024Бывший СССР

Украину предупредили о риске дефицита газа

Аналитик Юшков: Украина может столкнуться с дефицитом газа в случае морозов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина может столкнуться с дефицитом газа в случае морозов и в конце отопительного сезона, о таком риске в разговоре с «Лентой.ру» предупредил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Украина добывает порядка 20 миллиардов кубометров газа в год. Если нет запрета на экспорт и цены на внешнем рынке выгоднее, чем на внутреннем, газ начинают продавать зарубеж, а на внутреннем рынке возникают проблемы. По этой причине страна ввела запрет на экспорт», — объяснил аналитик.

Но даже в условиях запрета, по словам Юшкова, Украина накопила достаточно мало газа в подземных хранилищах (ПХГ) к отопительному сезону — у страны уже осталось только порядка восьми миллиардов кубометров. Это объем, с которым Украина обычно выходила из отопительного сезона.

«Когда газа в ПХГ мало, доставать его можно только небольшими объемами из-за низкого давления. Получается так, что газ вроде и есть, и хватит его надолго, но только если доставать по чуть-чуть. Самое страшное, с чем может столкнуться страна в этой ситуации, — заморозки. Тогда ежесуточно придется извлекать большие объемы, а это невозможно. Также к дефициту могут привести морозы в конце отопительного сезона, когда газа останется еще меньше и его будет еще труднее извлекать», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что власти Украины утвердили перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на следующий год. В этот список попал в том числе природный газ.

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