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14:27, 25 декабря 2024Экономика

Власти Украины временно запретили вывозить газ из страны

Власти Украины ввели на год нулевые квоты на экспорт природного газа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oliver Dietze / Globallookpress.com

Власти Украины утвердили перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на следующий год. В этот список попал в том числе природный газ, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабмина республики.

В отношении этот вида топлива, как и энергетического угля, депутаты Верховной рады установили нулевые квоты на вывоз. Аналогичную меру распространили на экспорт топливной древесины. Под запрет в 2025 году также попадет вывоз соли, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов, уточняется в документе.

Что касается других важных видов топлива, от в отношении коксующегося угля власти Украины установили квоту в размере 1,3 миллиона тонн, а для мазута — не более 400 тысяч тонн. Как уточнил заместитель министра экономики республики Тарас Качка, вышеуказанные меры ввели во избежание рисков нехватки на внутреннем рынке.

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Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского природного газа через территорию Украины с 1 января 2025 года. Местные власти, добавил он, приняли решение не продлевать долгосрочный контракт с энергохолдингом «Газпром».

Президент Владимир Зеленский до этого подчеркивал, что со следующего года страна будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу поставок газа из России в Евросоюза через газотранспортную систему (ГТС) Украины. При этом речь, по его словам, не должна идти о транзите топлива от «Газпрома».

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