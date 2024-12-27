В Госдуме назвали нарушением отказ Норвегии спасти экипаж российского судна

Депутат Швыткин назвал нарушением отказ Норвегии спасти экипаж тонущего судна РФ

Отказ норвежского судна спасти экипаж тонущего российского сухогруза в Средиземном море нарушает негласные правила, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Это грубое нарушение международной морской конвенции. Я сейчас говорю о том, что есть негласные правила между моряками в этом плане о спасении другого судна, независимо от принадлежности к какому-либо государству, когда оно терпит бедствие Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Я думаю, что это должно быть предметом международного разбирательства и привлечения к ответственности виновных лиц в этом плане, потому что без внимания это оставлять нельзя. Уверен, что если бы произошло такое с норвежским судном, то российские моряки всегда бы протянули руку помощи. К сожалению, сегодняшняя эскалация напряженности, русофобия, которая играет какую-ту определенную роль в западных государствах, негативно сказываются на взаимоотношениях этих государств, в том числе на таком примере, как взаимопомощь и взаимовыручка», — сказал депутат.

Норвежские моряки не стали помогать российскому судну Ursa Major, которое потерпело бедствие между Испанией и Алжиром, так как их уже шел спасать другой корабль. Об этом сообщили представители норвежского судовладельца Bulkship Management.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с сухогруза Ursa Major, сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика». Там рассказали, что шлюпка с командой направилась к норвежскому судну, которое было неподалеку, но их не взяли на борт. В итоге россиян спасли испанские моряки с судна Salvamar Draco.

Российский сухогруз Ursa Major, который шел из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение у берегов Испании и Алжира 23 декабря. Четырнадцать членов экипажа спаслись, еще двое пропали без вести. По информации испанской газеты El diario vasco, к катастрофе мог привести взрыв в машинном отделении.