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19:57, 27 декабря 2024Россия

В Госдуме назвали нарушением отказ Норвегии спасти экипаж российского судна

Депутат Швыткин назвал нарушением отказ Норвегии спасти экипаж тонущего судна РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отказ норвежского судна спасти экипаж тонущего российского сухогруза в Средиземном море нарушает негласные правила, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Это грубое нарушение международной морской конвенции. Я сейчас говорю о том, что есть негласные правила между моряками в этом плане о спасении другого судна, независимо от принадлежности к какому-либо государству, когда оно терпит бедствие

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Я думаю, что это должно быть предметом международного разбирательства и привлечения к ответственности виновных лиц в этом плане, потому что без внимания это оставлять нельзя. Уверен, что если бы произошло такое с норвежским судном, то российские моряки всегда бы протянули руку помощи. К сожалению, сегодняшняя эскалация напряженности, русофобия, которая играет какую-ту определенную роль в западных государствах, негативно сказываются на взаимоотношениях этих государств, в том числе на таком примере, как взаимопомощь и взаимовыручка», — сказал депутат.

Норвежские моряки не стали помогать российскому судну Ursa Major, которое потерпело бедствие между Испанией и Алжиром, так как их уже шел спасать другой корабль. Об этом сообщили представители норвежского судовладельца Bulkship Management.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с сухогруза Ursa Major, сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика». Там рассказали, что шлюпка с командой направилась к норвежскому судну, которое было неподалеку, но их не взяли на борт. В итоге россиян спасли испанские моряки с судна Salvamar Draco.

Российский сухогруз Ursa Major, который шел из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение у берегов Испании и Алжира 23 декабря. Четырнадцать членов экипажа спаслись, еще двое пропали без вести. По информации испанской газеты El diario vasco, к катастрофе мог привести взрыв в машинном отделении.

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