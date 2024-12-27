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21:11, 27 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве уволили профессора после слов о «голодных украинках»

Киевский университет уволил профессора, заявившего о «голодных украинках»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уволил профессора Никиту Василенко после слов о «сотнях тысяч голодных украинок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство вуза.

Свое решение руководство университета объяснило несоответствием поведения преподавателя нормам закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» и закона «Об образовании». Профессора обвиняют в пренебрежении требованиями этического кодекса университетского сообщества — сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, соблюдение толерантности и нравственных ценностей.

Поводом для увольнения стало заявление Василенко о том, что привлечение иностранных миротворцев в страну поспособствует повышению рождаемости, а также его высказывание о «голодных украинках». Видео с его выступлением распространили украинские СМИ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинского ученого за книги по истории.

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