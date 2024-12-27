Минобороны России: за неделю в зоне СВО сдался в плен 51 боец ВСУ

За неделю с 21 по 27 декабря в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции сдался 51 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве подчеркнули, что все украинские военные взяты в плен на линии боевого соприкосновения. Другие подробности не раскрываются.

Неделей ранее Минобороны России отчиталось о взятии в плен 59 бойцов ВСУ.

Ранее сдавшийся в плен в Курской области украинец Александр Цвели призвал сослуживцев бросить свои позиции и сложить оружие. По словам мужчины, так у его соотечественников будет шанс остаться в живых.

24 декабря замполит отряда добровольцев, состоящего из служивших в украинской армии и попавших в плен бойцов, рассказал, что желающие сдаться солдаты ВСУ дожидаются прямого контакта с российскими военными. Он объяснил, что это делается для того, чтобы не быть подстреленными своими же подразделениями.