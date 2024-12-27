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16:15, 27 декабря 2024Россия

В Минпросвещения оценили ситуацию с рассказывающим о вине жертв изнасилования учебником

Минпросвещения: учебник с советами о длине юбки не может использоваться в школах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Учебник по ОБЖ для девятых классов, в одном из разделов которого говорится о вине жертв изнасилования, не может использоваться в школах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпросвещения России.

«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для девятого класса, авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В.Н. Латчук, выпущенный издательством "Дрофа", отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября 2024 года появился в образовательных программах российских школ, заменив собой ОБЖ. По предмету также будет подготовлен единый учебник.

На скандальное пособие пожаловались учащиеся из Тамбова. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в учебнике девушек предостерегали от «кокетничанья» с мужчинами, так как это может стать поводом к изнасилованию.

Затем в правительстве Ростовской области разрешили использовать пособие в школах. Там пояснили, что до выхода государственного учебника школы используют в образовательном процессе пособия, которые были приобретены ими ранее и входят в перечень, утвержденный Минпросвещения России.

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