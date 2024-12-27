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03:58, 27 декабря 2024Мир

В Пентагоне отказались комментировать данные о сбитом F-16 в Запорожской области

Пентагон отказался комментировать данные о сбитом F-16 в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Министерство обороны США не комментирует данные о том, что истребитель-бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — заявили в ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские силы уничтожили F-16 ВСУ. По его словам, это произошло в Запорожской области. Истребитель в этот момент готовился нанести ракетный удар, утверждает он.

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