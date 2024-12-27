В Раде призвали Зеленского записать новогоднее обращение на фоне военкомата

Дубинский призвал Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, каким видит новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Депутат заявил, что Зеленскому следует записать новогоднее обращение на фоне военкомата (территориального центра комплектования — ТЦК). «Для реалистичности антуража, (...) запись следовало бы организовать на фоне буса с ТЦК», — призвал он.

По мнению Дубинского, в обращении Зеленского также должны присутствовать основные атрибуты его власти, к которым относятся полиция, боль, кровь и слезы.

Ранее Дубинский заявил об утрате Зеленским доверия ВСУ на фоне поражений и падения мобилизационного потенциала Украины. По его мнению, способность Вооруженных сил Украины продержаться в ближайшие полгода благодаря переданной военной помощи Запада переоценена. Депутат также отметил дискуссии о возможном снижении возраста мобилизации в ВСУ до 18 лет.