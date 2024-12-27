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17:25, 27 декабря 2024Россия

В России автобус с полусотней пассажиров попал в смертельное ДТП с лесовозом

Кобзев: два человека стали жертвами ДТП с автобусом и лесовозом под Иркутском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Иркутской области два человека, в том числе ребенок, стали жертвами столкновения пассажирского автобуса и лесовоза в Братском районе. О смертельном ДТП сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram.

По его данным, автобус, в котором находились 53 человека, двигался по маршруту БратскТулун, когда врезался в лесовоз. «Всех пассажиров осмотрели медики. В столкновении пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Четверых человек в данный момент транспортируют в больницы Братска», — написал Кобзев, выразив соболезнования семьям россиян, спасти которых не удалось.

Он добавил, что непострадавших пассажиров с места аварии должен забрать другой автобус. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые разбираются в причинах ДТП.

Ранее в Башкирии школьный автобус, перевозивший 17 детей, столкнулся с бензовозом. В результате травмы получили пятеро несовершеннолетних и двое взрослых. Пострадавших госпитализировали.

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