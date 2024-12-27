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13:16, 27 декабря 2024Россия

В России детей бойцов СВО привели на спектакль об оставшемся в мире мертвых отце

В Саратове детям бойцов СВО показали спектакль об оставшемся в мире мертвых отце
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Руководство саратовского ТЮЗа было вынуждено отменить одну театральную постановку после волны возмущения горожан. О том, что послужило причиной этому, рассказывает издание «Саратов Онлайн».

Скандал вызвала постановка «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса», сюжет которой построен вокруг таинственной пропажи отца главного героя — мальчика. При этом на премьеру были приглашены дети участников специальной военной операции (СВО).

«Половина зала ушла во время антракта. (...) Вы позвали детей, у которых отцы на [спецоперации]», — возмутилась одна из горожанок. Мать других посмотревших спектакль детей отметила, что, согласно сюжету, отец героя навсегда остается в мире мертвых. «Хорошо, мои пропустили [это] мимо ушей», — подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость заботиться о детях участников СВО. «Их дети — это наши с вами дети», — отметил глава государства в выступлении на коллегии Минобороны.

ЖЗЛ
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