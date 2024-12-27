В России вырос средний размер микрозаймов

НБКИ: средний размер микрозаймов в России вырос до 10,13 тысячи рублей в ноябре

По итогам ноября средний размер одобренных россиянам микрозаймов вырос на 0,1 процента и достиг отметки в 10,13 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В статистике учитывались сведения двух тысяч микрофинансовых организаций (МФО), переданные в бюро. Эксперты подсчитали, что в сравнении с октябрьским показателем средний размер подобных займов продемонстрировал символический прирост в 10 рублей. В то же время в годовом выражении средний размер одобренных «займов до зарплаты» увеличился на 7,2 процента. В ноябре 2023 года показатель находился на уровне в 9,46 тысячи рублей. Таким образом, за год он вырос на 670 рублей.

Наибольший средний размер выданных микрозаймов аналитики зафиксировали в Москве. В ноябре 2024 года показатель в столице составил 12,77 тысячи рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург (11,29 тысячи), а тройку замкнула Ростовская область (11,21 тысячи). В пятерку лидеров также попали Московская (11,2 тысячи) и Новосибирская (10,6 тысячи) области.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила, что в последнее время МФО стали чаще навязывать россиянам так называемые «беспроцентные» займы. Глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева призвала граждан не вестись на подобные уловки. По ее словам, эти «беспроцентные» займы предполагают отсутствие процентов на очень короткий льготный период, после завершения которого клиенты сталкиваются с очень высокими ставками и значительными комиссиями за погашение через личный кабинет.