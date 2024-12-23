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09:07, 23 декабря 2024Экономика

Россиянам стали навязывать микрокредиты по-новому

«Известия»: МФО стали заманивать клиентов «беспроцентными» займами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские микрофинансовые организации (МФО) стали заманивать клиентов по-новому, предлагая им так называемые «беспроцентные» займы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Этот способ заманить клиентов МФО начали использовать на фоне ужесточения руководством Центробанка (ЦБ) лимитов по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. «Беспроцентные» займы предполагают отсутствие процентов на очень короткий льготный период.

МФО пользуются невысокой финансовой грамотностью и невнимательностью россиян при составлении подобных договоров, на деле продолжая навязывать клиентам микрозаймы с очень высокими процентными ставками, рассказали эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков». Россиянам предлагают перевести деньги на счет онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тысяч рублей.

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Высокие ставки по «займам без процентов» аннулируются только при одном условии — если клиент погасит выданные средства до окончания льготного периода, пояснила глава проекта Народного фронта Евгения Лазарева. В некоторых случаях полная стоимость подобных микрозаймов может превышать установленное ограничение в 292 процента годовых.

Если же заемщик успел погасить заем в грейс-период, комиссия за внесение средств через личный кабинет может доходить до 8 процентов. Например, при займе сроком на 7 дней в 5 тысяч рублей процентный сбор составит 400 рублей. Лазарева назвала подобные комиссии «грабительскими». «Не исключено, что в них зашиваются косвенные доходы — не напрямую от заемщиков, а через операторов по приему платежей», — заключила она.

Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили о росте доли заемщиков младше 30 лет в структуре выданных микрозаймов. По итогам первых десяти месяцев 2024 года показатель вырос на 3,6 процентного пункта (п.п.) и достиг отметки в 41,4 процента. В то же время доли остальных категорий россиян за отчетный период продемонстрировали противоположную динамику. Так, доля граждан старше 50 лет опустилась до 10,8 процента; от 30 до 40 лет — до 33,2 процента, а от 40 до 50 лет — до 14,6 процента.

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