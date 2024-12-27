Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 27 декабря 2024Россия

В России высказались о возможной причастности Киева к потоплению Ursa Major

Политолог Марков: Киев с вероятностью 80 % причастен к потоплению Ursa Major
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Украина с большой долей вероятности причастна к потоплению судна Ursa Major, затонувшего 24 декабря у берегов Испании. Такое мнение высказал политолог Леонид Марков, который дал эксклюзивный комментарий ТВЦ. Его мнение о случившемся опубликовано в Telegram телеканала.

Эксперт заявил, что на 80 процентов уверен в причастности Киева к подрыву судна. Другими возможными исполнителями диверсии он назвал США, Британию и Израиль. Возможную мотивацию последнего Марков объяснил тем, что израильские спецслужбы могли принять Ursa Major за судно, перевозившее груз для хуситов.

После обследования судна на его борту была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Владеющая им компания назвала случившееся терактом.

27 декабря происшествие на Ursa Major и реакцию на сигнал бедствия норвежских моряков, проигнорировавших просьбу коллег о помощи, прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что подобное прощать нельзя.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

      На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

      Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

      На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

      Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

      Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

      Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

      Пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Таиланд и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше