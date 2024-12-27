В России высказались о возможной причастности Киева к потоплению Ursa Major

Политолог Марков: Киев с вероятностью 80 % причастен к потоплению Ursa Major

Украина с большой долей вероятности причастна к потоплению судна Ursa Major, затонувшего 24 декабря у берегов Испании. Такое мнение высказал политолог Леонид Марков, который дал эксклюзивный комментарий ТВЦ. Его мнение о случившемся опубликовано в Telegram телеканала.

Эксперт заявил, что на 80 процентов уверен в причастности Киева к подрыву судна. Другими возможными исполнителями диверсии он назвал США, Британию и Израиль. Возможную мотивацию последнего Марков объяснил тем, что израильские спецслужбы могли принять Ursa Major за судно, перевозившее груз для хуситов.

После обследования судна на его борту была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Владеющая им компания назвала случившееся терактом.

27 декабря происшествие на Ursa Major и реакцию на сигнал бедствия норвежских моряков, проигнорировавших просьбу коллег о помощи, прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что подобное прощать нельзя.