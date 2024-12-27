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12:34, 27 декабря 2024Мир

В Румынии заявили о нарушившем воздушное пространство беспилотнике

Минобороны Румынии: неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Неизвестный объект, которым, предположительно, является беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нарушил воздушное пространство Румынии. Об этом заявили в Минобороны страны, передает Reuters.

«Радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила в четверг, 26 декабря, в 21:04, в районе примерно в 15 километрах к востоку от города Килиа Веке уезда Тулча сигнал воздушной цели небольших размеров, который двигался по маршруту к национальному воздушному пространству», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В ответ на появление беспилотника были приняты ответные меры. Прежде всего, был подготовлен самолет Боевой службы воздушной полиции Румынии. Однако в скором времени контакт с целью был утерян, после чего авиация не была поднята в воздух.

В июле в Румынии в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. В Минобороны страны сообщили, что они якобы были российского производства. В ведомстве отметили, что обломки беспилотника были обнаружены в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.

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