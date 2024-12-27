В США указали на лицемерие Рютте в отношении диверсии на «Северном потоке-2»

Экс-разведчик США Риттер задал вопрос Рютте о диверсии на «Северном потоке-2»

Отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер указал на лицемерие генерального секретаря НАТО Марка Рютте в отношении диверсии на газопроводе «Северный поток-2». Об этом он написал в социальной сети Х.

«Привет, Марк. А что ты скажешь по поводу "Северного потока-2"? Так, интересуюсь для друга...», — таким образом он отреагировал на заявления Рютте о том, что Североатлантический альянс осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру.

Ранее Рютте осудил возможные атаки на коммуникационные кабели между Эстонией и Финляндией, отметив, что члены НАТО готовы оказать странам дальнейшую поддержку.

26 декабря три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией, пролегающие в Финском заливе, оказались повреждены. Причина повреждения кабелей пока не установлена, несмотря на неполадки, жители Эстонии не были отрезаны от связи.