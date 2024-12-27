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01:36, 27 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ высказались о перемирии с Россией

WP: солдаты ВСУ надеются на перемирие с Россией в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку хотят передышки. Об этом пишет американское издание Washington Post (WP).

«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты <...> сказали, что будут приветствовать передышку», — отмечает издания.

По информации военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдаты исчерпали свои силы из-за боевых действий. Другие представители бригады отмечают, что подразделению катастрофически не хватает личного состава на ключевых тыловых позициях, а в пехоте осталось всего несколько солдат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. Он заключил, что России нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения ее безопасности и законные интересы безопасности ее соседей.

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