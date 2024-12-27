Венгерский политолог Шпетле заявил, что США ведут Евросоюз в тупик

Евросоюз показал свою беспомощность в вопросе экономики. При этом Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, рассказал венгерский политический эксперт Георг Шпетле, пишет РИА Новости.

«ЕС показал, что беспомощен в области экономики, и пытался добиться эскалации конфликта на Украине вплоть до мирового в соответствии с интересами США, ничего, по сути, не сделав ради мира», — посетовал эксперт.

Шпетле выразил мнение, что Евросоюз вступил на «совершенно неверный путь». Сначала ЕС обещал странам мир, безопасность и экономику, «а вместо этого, по сути, много где бедность, тысячи людей лишаются работы», добавил политолог. По его словам, к экономической войне Европу принудили США. Вашингтон ведет ЕС в тупик, резюмировал эксперт.

16 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия ветировала решение Евросоюза о выделении Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи из европейского фонда мира. До этого он сообщал, что Будапешт не поддержит отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, а также отправку военных советников стран Евросоюза в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт воспользуется правом вето и заблокирует проект долгосрочного бюджета Евросоюза в случае, если Венгрии не восстановят доступ к европейским фондам с выделенными для нее денежными средствами.

