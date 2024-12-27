Виртуальная реальность поможет изучить болезнь Альцгеймера

Nature: реакция мышей на VR-шлем позволит изучить человеческие болезни

Ученые Корнелльского университета (США) использовали гарнитуры виртуальной реальности для изучения работы мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Methods.

Специалисты разработали шлем виртуальной реальности для лабораторных мышей и подключились к их мозгу, чтобы наблюдать за реакцией раздражителя. Ученые смогли получить четкие данные о мозговой активности и заявили, что метод позволит лучше понять болезнь Альцгеймера и другие человеческие нейродегенеративные заболевания.

Инженеры собрали миниатюрный VR-шлем с использованием стандартных компонентов, таких как дисплеи умных часов и крошечные линзы. Система MouseGoggles состоит из гарнитуры, беговой дорожки и датчиков. Выяснилось, что животные очень активно реагировали на происходящие на экране: «почти каждая мышь, когда она впервые видит хищника в очках, подпрыгивает. У них сильная реакция испуга».

Ученые отметили, что очки виртуальной реальности можно использовать для изучения активности мозга, которая возникает у млекопитающих — будь то мыши или люди. Потенциально собранные данные могут дать исследователям новое понимание таких расстройств, как болезнь Альцгеймера и другие заболевания.

В конце декабря международная группа ученых выяснила, какие гены ответственны за способность землероек уменьшать размеры своего мозга в холодные сезоны. Авторы исследования отметили, что понимание процессов позволит разобраться, как работает мозг и поможет бороться с различными заболеваниями у людей.