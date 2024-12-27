Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:43, 27 декабря 2024Наука и техника

Виртуальная реальность поможет изучить болезнь Альцгеймера

Nature: реакция мышей на VR-шлем позволит изучить человеческие болезни
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Корнелльского университета (США) использовали гарнитуры виртуальной реальности для изучения работы мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Methods.

Специалисты разработали шлем виртуальной реальности для лабораторных мышей и подключились к их мозгу, чтобы наблюдать за реакцией раздражителя. Ученые смогли получить четкие данные о мозговой активности и заявили, что метод позволит лучше понять болезнь Альцгеймера и другие человеческие нейродегенеративные заболевания.

Инженеры собрали миниатюрный VR-шлем с использованием стандартных компонентов, таких как дисплеи умных часов и крошечные линзы. Система MouseGoggles состоит из гарнитуры, беговой дорожки и датчиков. Выяснилось, что животные очень активно реагировали на происходящие на экране: «почти каждая мышь, когда она впервые видит хищника в очках, подпрыгивает. У них сильная реакция испуга».

Ученые отметили, что очки виртуальной реальности можно использовать для изучения активности мозга, которая возникает у млекопитающих — будь то мыши или люди. Потенциально собранные данные могут дать исследователям новое понимание таких расстройств, как болезнь Альцгеймера и другие заболевания.

В конце декабря международная группа ученых выяснила, какие гены ответственны за способность землероек уменьшать размеры своего мозга в холодные сезоны. Авторы исследования отметили, что понимание процессов позволит разобраться, как работает мозг и поможет бороться с различными заболеваниями у людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      Вызвавшую смех капсулу времени нашли в российском регионе

      Акционеры Ozon одобрили переезд компании в Россию

      Путин присвоил экс-журналистке ранг чрезвычайного посланника

      ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

      Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

      В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше