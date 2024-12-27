Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

«ВсеИнструменты.ру»: хвою от елки можно использовать в мульче или компосте

Если в Новый год вы предпочитаете ставить живую елку, то по прошествии праздников сталкиваетесь с проблемой — как ее правильно утилизировать. Своими советами по этому поводу с «Лентой.ру» поделилась эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

Так, хвою можно использовать для изготовления мульчи. Иголки, как поясняет специалист, эффективно защищают грунт от перегрева, удерживают влагу и препятствуют росту сорняков. Проще всего переработать древесину с помощью садового измельчителя — шредера или чиппера. Вручную это можно сделать топором, ножовкой, пилой или секатором, правда, времени на это уйдет больше. Зимой, однако, использовать хвою в мульчировании не удастся — сырье лучше приберечь до весны, храня в сухом месте.

Также хвоя медленно разлагается, за счет чего может долго насыщать почву питательными веществами в качестве компоста. В этом случае лучше сразу приступать к подготовке материала. Щепки нужно смешать с другой органикой в компостере или другой емкости. Весной, когда земля оттает, его содержимое нужно равномерно распределить по грядкам или погрузить в компостную яму.

Есть и другие варианты использования хвои — в качестве декора. Из деревянных спилов можно сделать садовую дорожку. Тонкие ветки можно применить в поделках или изготовлении игрушек — к примеру, фоторамки. Также стволами и ветками можно подпереть растения в огороде или соорудить перегородки.

Если же дачного участка у вас нет, новогоднюю елку можно сдать на переработку. С этой целью в России действует экологическая программа по сбору и утилизации елок. Елку можно отнести в пункт приема самостоятельно или подать заявку на вывоз.

Ранее в Рослесхозе предупредили, что покупка живой елки — более экологичный вариант празднования Нового года. Незаконная вырубка карается штрафом, поэтому лучше посетить новогодний базар.