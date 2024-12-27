Звезду «Войны и мира» обманули мошенники

Мошенники украли у актера Вадима Сафронова более двух миллионов рублей

Мошенники обманули известного советского актера Вадима Сафронова, известного по роли в фильме «Война и Мир». Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

По информации источника, всего артист потерял более двух миллионов рублей. Сначала 92-летнему Сафронову позвонила злоумышленница, которая предложила ему «принять участие в культурной жизни страны» и сообщила, что ему якобы позвонит мэр города. Другой преступник, представившийся мэром Москвы, убедил пенсионера, что у города украли крупную сумму денег, которая должна поступить на счет артиста.

Вадим Александрович согласился помочь в поимке выдуманных преступников. Злоумышленники вынудили пенсионера снять средства со своего счета и через сиделку отдать их приехавшему курьеру.

Ранее стало известно, что в Тольятти задержали еще одного подозреваемого в мошенничестве с деньгами певицы Ларисы Долиной.