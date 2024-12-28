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10:34, 28 декабря 2024Забота о себе

Психолог поставила точку в вопросе безопасной дозы алкоголя

Психолог Мирошниченко предупредила, что безопасной дозы алкоголя не существует
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Artem Kniaz / Unsplash

Безопасной дозы спиртных напитков не существует — ее придумали маркетологи алкогольных компаний, уверяет клинический и кризисный психолог Алена Мирошниченко. Окончательную точку в этом вопросе она поставила в разговоре с «Лентой.ру».

Мирошниченко назвала сообщения о безопасной норме алкоголя опасной ложью, которая погубила огромное количество людей.

Существует множество исследований, опровергших все заявления, что спиртные напитки якобы способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма. В прошлом году ВОЗ даже опубликовала информацию, что алкоголь в любых количествах опасен для здоровья, поэтому безопасной дозы не существует

Алена Мирошниченкоклинический и кризисный психолог

Как отметила психолог, «норму» алкоголя чаще всего определяет общество, национальные традиции или же наличие у человека тревожных расстройств. По ее словам, человеку без тревожности и травмы отверженности крепкие напитки вообще неинтересны, а то состояние, которое он испытывает во время их употребления, ему не нравится.

«Бокал вина за обедом, как принято у итальянцев или французов, также негативно влияет на здоровье. Европейские государства выделяют огромные дотации на борьбу с алкоголизмом. Есть даже такое понятие, как средиземноморский пояс цирроза печени», — предупредила Мирошниченко.

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