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16:37, 28 декабря 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России выросли на треть

За год биржевая стоимость бензина на СПбМТСБ выросла на 33 и 30 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за год выросла на треть. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С последнего торгового дня 2023 года (29 декабря) по 28 декабря 2024-го бензин Аи-92 подорожал на 33 процента, до 52 938 рублей за литр. Бензин Аи-95 стал дороже на 30 процентов, до 56 111 рублей.

При этом летнее дизельное топливо за год выросло всего на 2,2 процента, до 54 363 рубля за тонну, межсезонное — на 4,5 процента, до 55 844 рублей, а зимнее — на 10 процентов, до 70 216 рублей. Мазут подорожал более чем в два раза, а стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) упала на четверть.

При этом последняя позиция за последний месяц упала в цене в два раза из-за вступления в силу санкций Евросоюза против российского СУГ. Без этого фактора в сегменте также наблюдалось бы существенное подорожание топлива.

Ранее финансовый аналитики Александр Разуваев предположил, что в 2025 году бензин в России в рознице вырастет в цене на 10-20 процентов, что выше официальной инфляции.

По данным Росстата, стоимость Аи-92 на заправках за год выросла на 9,7 процента, Аи-95 — на 9,8 процента, а Аи-98 и выше — на 20,2 процента. Дизельное топливо подорожало на 7,9 процента.

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