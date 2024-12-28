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03:47, 28 декабря 2024Из жизни

Боец ММА сломал пенис во время тренировки

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Матеус Мендонса

Матеус Мендонса. Фото: Alejandro Salazar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Соперник во время тренировки сломал пенис бойцу ММА из Бразилии. Об этом сообщает сайт MMA Fighting.

25-летний бразилец Матеус Мендонка получил травму, когда отрабатывал приемы джиу-джитсу и вступил в тренировочный поединок с товарищем по команде. Во время спарринга партнер случайно ударил Мендонку коленом прямо в половой член. Спортсмен почувствовал ужасную боль и прервал тренировку.

Несмотря на боль, он не стал сразу обращаться к врачу и еще месяц обходился без медицинской помощи. Лишь в конце декабря, приехав в Сан-Паулу, он заметил, что на месте травмы образовалась шишка. Мендонка отправился в больницу, где ему посоветовали обратиться в специализированный медицинский центр для срочной операции. Оказалось, что у мужчины был перелом пениса. Медики запретили Мендонке тренироваться и тренировать других в течение двух месяцев.

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Спортсмен, который недавно переехал в Сан-Паулу с женой и дочерью, сам рассказал о травме своим поклонникам. Он попросил у них помощи, потому что не может обеспечивать семью из-за длительного больничного.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Тем не менее он сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград.

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