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07:00, 29 декабря 2024Спорт

Фитнес-эксперт назвал причины для немедленной смены тренера

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Александр Карпов назвал причины для немедленной смены персонального тренера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первой причиной специалист назвал несоблюдение этики. «Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника», — заявил Карпов.

«Второй причиной эксперт назвал ситуацию, в которой тренер настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно непрофессионал», — подчеркнул Карпов.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от жира на животе. Она рекомендовала делать шагающую планку, скручивания, выпады с подниманием бедра и джампинг джек.

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