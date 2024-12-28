Фитнес-эксперт назвал причины для немедленной смены тренера

Фитнес-эксперт Александр Карпов назвал причины для немедленной смены персонального тренера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первой причиной специалист назвал несоблюдение этики. «Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника», — заявил Карпов.

«Второй причиной эксперт назвал ситуацию, в которой тренер настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно непрофессионал», — подчеркнул Карпов.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от жира на животе. Она рекомендовала делать шагающую планку, скручивания, выпады с подниманием бедра и джампинг джек.