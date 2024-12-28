Готовивший теракт против высокопоставленного офицера хранил СВУ в необычном месте

Готовивший теракт против офицера МО хранил СВУ в кошачьем наполнителе

Мужчина, готовивший теракты против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации, хранил самодельное взрывное устройство (СВУ) в кошачьем наполнителе. Об этом он рассказал во время допроса, пишет ТАСС.

Фигурант рассказал, что в мастерской за гаражом находится СВУ, а именно справа под верстаком стоит ведро, а рядом мешок с кошачьим наполнителем, где спрятано устройство.

О предотвращении теракта сообщалось ранее. Предполагаемый исполнитель был задержан. Он попал на видео.