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08:38, 28 декабря 2024Экономика

Россияне воспылают любовью к одному виду жилья

Эксперт Ломтева: спрос на строительство частных домов вырастет втрое
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2025 году россияне воспылают любовью к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). О скачке спроса на этот вид жилья «Известиям» рассказала директор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.

По прогнозам эксперта, спрос на строительство частных домов в России к весне 2025 года вырастет втрое. Популярность ИЖС во многом объясняется подорожанием «первички» и плотной городской застройкой. Приводя данные института жилищного развития «Дом.РФ», 53 процента российских семей, проживающих в пределах МКАД, предпочли бы переехать в собственный дом.

Сегодняшнюю ситуацию на рынке Ломтева называет активным переосмыслением сектора ИЖС. Так, с марта 2025 года отрасль переведут на эскроу-счета — спецсчета с заморозкой средств покупателя до выполнения обязательств. На данный момент о реформе знает лишь 12 процентов россиян, но после введения нового вида расчетов покупательский интерес просто взлетит.

Ранее специалисты предрекли повышение цен на загородные дома. Индивидуальное строительство в ближайшей перспективе может прибавить в цене 35-50 процентов, дойдя до 150-160 тысяч рублей за квадратный метр. К этому приведет внедрение эскроу-счетов. С одной стороны, инструмент позволит сделать процессы оплаты для покупателя прозрачными, снизит риски недостроя и повысит доверие россиян к ИЖС. С другой — увеличит финансовую нагрузку на стройкомпании.

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