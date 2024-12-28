Walla: Израиль решил подождать Трампа для полномасштабного нападения на хуситов

Израилю не удалось сформировать коалицию во главе с США под руководством администрации уходящего президента Джо Байдена для проведения полномасштабного нападения на представителей движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене. Израильские власти в надежде на реализацию своих планов решили подождать вступления в должность президента Дональда Трампа, пишет Walla со ссылкой на источники в израильской армии (ЦАХАЛ).

По информации портала, ЦАХАЛ в отношении повстанцев должен перейти от ответных действий к превентивным, а также провести серию целенаправленных атак, чтобы сорвать их планы против Израиля.

Отмечается, что начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви приказал повысить уровень готовности к дальнейшим атакам хуситов, включая более экстремальные сценарии по сравнению с теми, которые наблюдались до этого.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет никому, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.