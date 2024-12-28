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02:04, 28 декабря 2024Из жизни

Крокодил оторвал руку перевернувшемуся на лодке мужчине

В Малайзии крокодил убил мужчину, который перевернулся на лодке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

В Малайзии крокодил набросился на упавшего в реку мужчину и растерзал его. Об этом сообщает Malay Mail.

Нападение случилось на реке Кинабатанган в губернаторстве Сабах. 40-летний Мазнин Кахар вместе с тремя друзьями плыл на лодке, которая по неизвестной причине в какой-то момент перевернулась.

Трое приятелей Кахара успели добраться до берега, а на него набросился крокодил. Мужчина успел позвать на помощь, после чего исчез под водой. На следующий день в километре от места нападения обнаружили плавающие в воде останки. Вскоре стало ясно, что они принадлежали Кахару. В полиции заявили, что крокодил оторвал ему руку.

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