Медведь залез в дом и уснул под столом

В Японии медведь забрался в дом и решил погреться под столом

В Японии мужчина нашел дома медведя, который залез в гостиную и уснул под столом. Об этом пишет Sora News 24.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Китаката, префектура Фукусима. 60-летний мужчина ушел из дома, а, когда вернулся вечером, обнаружил в гостиной торчащего из-под столика с подогревом медведя. По всей видимости хищник забрался в дом, решил погреться под столиком котацу и заснул. Котацу — традиционный японский столик с подогревом, который часто оснащен пледом. Благодаря этому под столиком обычно образуется карман теплого воздуха. Тепло сохраняется даже после отключения нагревательного элемента.

Обнаружив взломщика, хозяин дома отправился к соседу и оттуда позвонил в полицию. Вскоре он снова заглянул в дом: медведь проснулся и решил полакомиться снеками, стоявшими на столе. Прибывшие на место охотники и полицейские оповестили всех соседей о происшествии и попросили их ненадолго покинуть жилье. На следующее утро они выгнали медведя из дома при помощи петард. Хищник выбежал на улицу и спрятался в сарае неподалеку. Охотники выстрелили в животное дротиком со снотворным, а затем увезли его в горы, подальше от человеческого жилья.

Ранее сообщалось, что в США подстреленный охотником медведь упал с дерева и придавил другого охотника. Спасти мужчину врачам не удалось.