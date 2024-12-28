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06:00, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Мужчина раскрыл правду о брате его невесте и разрушил их отношения

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл правду о брате его невесте и разрушил их отношения. Мужчина рассказал возлюбленной брата о долгах из-за азартных игр, после чего она отменила свадьбу.

Автор поста написал, что недавно узнал о серьезных проблемах брата из-за азартных игр. «Он признался мне, что скрывал это от своей невесты, потому что боялся, что она его бросит. Они должны пожениться через шесть месяцев, а он уже в долгах», — отметил герой истории.

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В итоге, по словам мужчины, он решил сообщить о проблеме брата его невесте. «Я думал, что она заслуживает знать, во что она ввязывается, прежде чем они свяжут себя узами брака. Когда она узнала, она была опустошена и отменила помолвку», — вспомнил рассказчик.

Мужчина добавил, что брат обвинил его в том, что он разрушил его отношения. «Он считает, что я переступил черту и должен был держать рот на замке. Наши родители также расстроены из-за этой ситуации и говорят, что я должен был позволить ему справиться с этим самостоятельно», — заключил автор.

В комментариях пользователи похвалили поступок рассказчика. По мнению большинства комментаторов, девушка имела право знать о долгах своего будущего мужа.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.

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