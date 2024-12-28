На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

«Роскосмос» испытает лазерную связь на спутниках ДЗЗ «Беркут-ВР»

Экспериментальные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Беркут-ВР» оборудуют бортовыми терминалами лазерной космической связи для последующих испытаний. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«По направлению "Лазер" для увеличения скорости передачи информации [в 2024 году] были разработаны, изготовлены и успешно прошли испытания экспериментальные образцы наземных и бортовых терминалов высокоскоростной космической лазерной связи. В дальнейшем планируется провести летно-экспериментальные исследования бортовых терминалов в составе космических аппаратов "Беркут-ВР"», — рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что запуск двух «Беркутов-ВР» и одного экспериментального радиолокационного аппарата «Беркут-РСА» запланирован на 2026-2027 годы. В дальнейшем группировку «Беркут-ВР» планируют увеличить до 30 аппаратов, а «Беркут-РСА» — до 24.

В августе стало известно, что холдинг «Росэлектроника» создал усилитель сигнала — лампу бегущей волны — для российского спутника связи «Экспресс-РВ».