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18:24, 28 декабря 2024Наука и техника

На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

«Роскосмос» испытает лазерную связь на спутниках ДЗЗ «Беркут-ВР»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Экспериментальные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Беркут-ВР» оборудуют бортовыми терминалами лазерной космической связи для последующих испытаний. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«По направлению "Лазер" для увеличения скорости передачи информации [в 2024 году] были разработаны, изготовлены и успешно прошли испытания экспериментальные образцы наземных и бортовых терминалов высокоскоростной космической лазерной связи. В дальнейшем планируется провести летно-экспериментальные исследования бортовых терминалов в составе космических аппаратов "Беркут-ВР"», — рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что запуск двух «Беркутов-ВР» и одного экспериментального радиолокационного аппарата «Беркут-РСА» запланирован на 2026-2027 годы. В дальнейшем группировку «Беркут-ВР» планируют увеличить до 30 аппаратов, а «Беркут-РСА» — до 24.

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