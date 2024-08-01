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18:35, 1 августа 2024Наука и техника

В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-РВ»

«Ростех»: созданы усилители сигнала для спутника связи «Экспресс-РВ»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника» создал усилитель сигнала — лампу бегущей волны (ЛБВ) — для российского спутника связи «Экспресс-РВ». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Полностью отечественные изделия усиливают мощность сверхвысокочастотной радиоволны. Это позволяет обеспечить высокое качество радиосигнала у абонентов по всей зоне покрытия», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что 1,2-килограммовая ЛБВ со сроком службы 150 тысяч часов дополняет линейку существующих приборов такого типа для космических аппаратов.

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В марте ТАСС со ссылкой на компанию «Решетнев» госкорпорации «Роскосмос» сообщил, что техническое проектирование спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», ведущееся в рамках программы «Сфера», завершено.

В декабре 2022 года госкорпорация сообщила, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025-м, а полностью группировку развернут в 2026-м.

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      Иван Потапов
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