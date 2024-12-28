Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:13, 28 декабря 2024Экономика

Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Бирюлево Западное стало районом с самым дешевым жильем в Москве
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Район Бирюлево Западное стал лидером по доступности вторичного жилья в Старой Москве во второй половине декабря. Квадратный метр в этом районе в среднем стоит 205,3 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на расчет компании «Инком-Недвижимость».

Второе место по доступности готового жилья заняла Капотня — там средняя цена квадратного метра составила 206,8 тысячи рублей. На третьем месте оказался район Некрасовка со средней стоимостью в 207,3 тысячи рублей. В первую пятерку вошли Бирюлево Восточное (214,9 тысячи рублей) и Южное Бутово (219,6 тысячи рублей).

Окраинные спальные районы Москвы традиционно оказываются территориями с самым экономичным жильем, отметил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

В ноябре 2024 года Якиманка возглавила рейтинг районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены квадратного метра жилья на вторичном рынке. За месяц квадратный метр жилья подешевел на 2,5 процента, до 611 тысяч рублей. Второе место занял район Замоскворечье (снижение на 1,6 процента, до 512,1 тысячи рублей), третье — Раменки (снижение на 1,1 процента, до 437,4 тысячи рублей).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      В Казахстане два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолета AZAL

      В МИД России указали на готовность рассмотреть конкретные предложения по Украине

      В российском регионе избавились от крупной свалки

      Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

      Беременная жена Александра Петрова показала фигуру в купальнике

      Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

      В России продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков

      В ООН признали 2024 год одним из худших для детей

      Бастрыкин провел в Грозном совещание по факту крушения самолета в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше