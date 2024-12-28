Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Бирюлево Западное стало районом с самым дешевым жильем в Москве

Район Бирюлево Западное стал лидером по доступности вторичного жилья в Старой Москве во второй половине декабря. Квадратный метр в этом районе в среднем стоит 205,3 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на расчет компании «Инком-Недвижимость».

Второе место по доступности готового жилья заняла Капотня — там средняя цена квадратного метра составила 206,8 тысячи рублей. На третьем месте оказался район Некрасовка со средней стоимостью в 207,3 тысячи рублей. В первую пятерку вошли Бирюлево Восточное (214,9 тысячи рублей) и Южное Бутово (219,6 тысячи рублей).

Окраинные спальные районы Москвы традиционно оказываются территориями с самым экономичным жильем, отметил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

В ноябре 2024 года Якиманка возглавила рейтинг районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены квадратного метра жилья на вторичном рынке. За месяц квадратный метр жилья подешевел на 2,5 процента, до 611 тысяч рублей. Второе место занял район Замоскворечье (снижение на 1,6 процента, до 512,1 тысячи рублей), третье — Раменки (снижение на 1,1 процента, до 437,4 тысячи рублей).