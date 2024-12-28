Пользователей предостерегли от установки бета-версий Windows

Установку бета-версий Windows связали со снижением производительности ПК

Специалисты издания XDA перечислили причины, по которым пользователи не должны устанавливать предварительные версии Windows 11. Материал доступен на сайте медиа.

Пользователи операционных систем (ОС) от Microsoft могут зарегистрироваться в программе Windows Insider и начать оценивать новые функции системы раньше других. Однако журналисты XDA полагают, что установка так называемых бета-версий Windows 11 связана со снижением производительности ПК и появлением багов.

Из-за ошибок в предварительных версиях Windows становится склонной к частым внезапным перезагрузкам и появлению Blue screen of death (BSoD). По этой причине несохраненные документы могут быть потеряны. «Поскольку ОС нестабильна, это может привести к повреждению системных файлов, что в дальнейшем приведет к проблемам с загрузкой», — заметили авторы. Также пользователей предостерегли от установки «сырых» версий Windows по причине того, что Microsoft активно собирает статистику об использовании компьютера.

По причине замедления работы ПК установка бета-версий Windows противопоказана для геймеров. «Предварительные версии Windows предназначена только для тех, кто готов искать ошибки и сообщать о них», — заявили специалисты.

Ранее стало известно, что некоторые пользователи Windows 11 не смогли установить обновления безопасности из-за ошибки. Проблемы проявляются при попытке установить Windows с помощью USB или CD.