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12:07, 28 декабря 2024Наука и техника

Пользователей предостерегли от установки бета-версий Windows

Установку бета-версий Windows связали со снижением производительности ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты издания XDA перечислили причины, по которым пользователи не должны устанавливать предварительные версии Windows 11. Материал доступен на сайте медиа.

Пользователи операционных систем (ОС) от Microsoft могут зарегистрироваться в программе Windows Insider и начать оценивать новые функции системы раньше других. Однако журналисты XDA полагают, что установка так называемых бета-версий Windows 11 связана со снижением производительности ПК и появлением багов.

Из-за ошибок в предварительных версиях Windows становится склонной к частым внезапным перезагрузкам и появлению Blue screen of death (BSoD). По этой причине несохраненные документы могут быть потеряны. «Поскольку ОС нестабильна, это может привести к повреждению системных файлов, что в дальнейшем приведет к проблемам с загрузкой», — заметили авторы. Также пользователей предостерегли от установки «сырых» версий Windows по причине того, что Microsoft активно собирает статистику об использовании компьютера.

По причине замедления работы ПК установка бета-версий Windows противопоказана для геймеров. «Предварительные версии Windows предназначена только для тех, кто готов искать ошибки и сообщать о них», — заявили специалисты.

Ранее стало известно, что некоторые пользователи Windows 11 не смогли установить обновления безопасности из-за ошибки. Проблемы проявляются при попытке установить Windows с помощью USB или CD.

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