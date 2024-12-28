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16:50, 28 декабря 2024Ценности

Одному виду популярных в 2000-х годах причесок предрекли возвращение в моду

Vogue: популярные в 2000-х прически с зачесанной набок челкой вернутся в моду
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: CoffeeAndMilk / Getty Images

Редакторы британской версии Vogue предрекли одной разновидности причесок возвращение в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об укладках с зачесанной набок челкой, популярных в 2000-х и начале 2010-х годов. Отмечается, что аналогичный стиль в настоящее время продемонстрировали многие знаменитости. Так, косой пробор стали носить певицы Рианна и Дуа Липа и актриса Зендея.

Кроме того, с данными укладками дефилировали манекенщицы на показах новых коллекций известных брендов, в том числе Max Mara, Fendi и Prada.

Ранее в декабре стилист Сергей Ивонин также перечислил россиянкам модные прически на 2025 год.

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