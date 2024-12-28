Омбудсмен рассказала о помощи семье найденных мертвыми в СНТ под Тверью четверых детей

Омбудсмен Мосолыгина: членам семьи убитых под Тверью детей оказывают помощь

Членам семьи четверых детей, убитых в СНТ «Межурка» Тверской области, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, следственные мероприятия продолжаются. «Убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, не имеющих никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемых никакими обстоятельствами и никакими причинами», — заявила Мосолыгина.

Ранее следователи опубликовали видео с места убийства несовершеннолетних. На кадрах видно частный дом, где обнаружили тела.

Об убийстве стало известно утром 28 декабря. По предварительным данным, с детьми расправился 37-летний отец, который решил, что жена изменяет ему, а спящие на первом этаже малыши не его. Подозреваемый порезал трех сыновей в возрасте от трех до пяти лет и годовалую дочь, после чего попытался покончить с собой, но был госпитализирован. Двое старших детей в это время спали на втором этаже, их мужчина не тронул.

