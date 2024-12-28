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22:41, 28 декабря 2024Мир

Политику фальсификации роли СССР во Второй мировой войне отнесли к угрозам для России

Новая стратегия относит отрицание вклада СССР во Второй мировой к угрозам для РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Политика ряда государств по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для России. Об этом говорится в стратегии противодействия экстремизму в РФ, опубликованной на официальном портале правовых актов.

Помимо этого, исходя из текста стратегии, реальную угрозу для Москвы представляет политика ряда стран по активизации идей реваншизма, возрождению идей нацизма, а также героизации нацистов.

Ранее в Киеве с Аллеи городов-героев у монумента «Родина-мать» убрали названия Москвы и Минска вместе с изображением советских медалей «Золотая Звезда».

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