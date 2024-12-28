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15:48, 28 декабря 2024Мир

Полиция Финляндии рассказала о дальнейших действиях с задержанным танкером

Полиция Финляндии переместит танкер Eagle S в другой порт для расследования
Семен Александров (редактор)

Фото: Lev Karavanov / Getty Images

Полиция Финляндии для расследования переместит в другой порт задержанный танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Об этом говорится в заявлении на сайте финской полиции.

«Полиция начинает операцию по переводу танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю стоянку недалеко от порта Килпилахти», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, танкер будет сопровождаться буксирами сопровождения, а пограничная охрана будет обеспечивать перемещение судна с помощью нескольких подразделений патрульных катеров.

В качестве причины решения полиция назвала способность нового места предоставить лучшие условия для проведения следственных мероприятий. Кроме того, проводимые властями операции на борту будут приостановлены на время перемещения и возобновлены после того, как судно встанет на якорь.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать действия финских властей, задержавших нефтяной танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля. По словам представителя Кремля, это дело вряд ли является прерогативой администрации российского президента.

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