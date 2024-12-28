Потерю Торецка и Покровска назвали крахом обороны ВСУ в Донбассе

Потеря городов Красноармейск (украинское название — Покровск), Торецк и Часов Яр, за которые продолжают вести бои российские войска, приведет к краху обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Это ключевые опорные пункты украинской обороны (...). Занятие этих городов будет означать крах обороны в Донбассе», — объяснил он важность упомянутых населенных пунктов.
В связи с этим, по мнению политолога, отступление ВСУ из данных городов создаст перспективы занятия Россией всей территории Донецкой Народной Республики уже в обозримом будущем.
Наконец, Покровск играет еще особою роль для украинской экономики. Рядом с городом расположена крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля, напомнил Василий Кашин. После ее потеря сохранение на Украине металлургии в целом окажется под вопросом.
Ранее стало известно о попытках бегства подразделений ВСУ из-под Покровска. В результате на линии фронта образовались значительные прорехи.