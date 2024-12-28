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22:23, 28 декабря 2024Экономика

Путин одобрил порядок открытия вкладов без присутствия клиентов

Путин подписал закон, одобряющий открытие вкладов без присутствия клиентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий клиентам получать ряд банковских услуг без личного присутствия. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Так, россияне смогут открывать рублевые счета и оформлять кредит удаленно после подтверждения личности при помощи единой системы биометрии. Закон предусматривает использование сайтов и мобильных приложений для получения услуг. Соответственно, необходимости создавать новые площадки для их предоставления у банков нет.

Как уточняется, поправки к порядку получения услуг поспособствуют «популяризации единой биометрической системы». Также они позволят оптимизировать нагрузку на банковский сектор.

Ранее сообщалось, что с июля 2025 года россияне с низкими доходами смогут открывать один социальный банковский вклад и один социальный банковский счет. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Открыть вклад или счет можно будет в электронной форме через сайт «Госуслуги».

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