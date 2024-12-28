Путин освободил врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, которым освободил врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о внесении изменений в статью 238 УК РФ , предусматривающую наказание за «производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». До сегодняшнего дня врачей могли осудить на 10 лет лишения свободы в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более человек.

В подписанном главой государства законе появилось примечание, что «действие указанной статьи больше не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

При этом в России остаются законы, привлекающие медиков к ответственности по статьям о причинении смерти или тяжкого вреда по неосторожности, о преступной халатности, незаконного осуществления медицинской деятельности.

Ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Лентой.ру» объяснил необходимость принятия такого закона. По его словам, вопрос возник из-за неоднозначного толкования и применения данной статьи УК по отношению к медицинским работникам.