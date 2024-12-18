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14:14, 18 декабря 2024Россия

В Госдуме объяснили решение освободить врачей от ответственности по уголовной статье

Депутат Леонов: врачей освободили от 238-й статьи УК из-за противоречий
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
Сергей Леонов

Сергей Леонов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дискуссии о необходимости декриминализации 238-й статьи Уголовного кодекса (УК) для врачей и медицинских работников идут очень давно, рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему нижней палатой парламента было принято решение освободить медиков от ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в УК, предусматривающие декриминализацию врачей и медработников по статье 238 — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам депутата, вопрос о необходимости декриминализации возник из-за неоднозначного толкования и применения данной статьи УК по отношению к медицинским работникам.

Данная статья предполагает причинение вреда здоровью, в случае если сама услуга не несет никаких рисков. Парикмахерская, аттракционы, такси — рисков для вас никаких нет, но, если тот, кто предоставляет эту услугу, определенным образом не соблюдает правила, и происходит какая-то ситуация и причиняется вред здоровью, эта статья применяется

Сергей Леоновдепутат Госдумы

«Любое же медицинское вмешательство изначально несет риски для здоровья человека, поэтому тут уже есть противоречие и поэтому суды неоднозначно трактовали эту статью Уголовного кодекса, и по одним и тем же деяниям, которые врачи и медицинские работники совершали, разные уголовные статьи применялись, но эта статья, касающаяся оказания медпомощи — самая тяжкая. Она предполагает очень суровое наказание, до 10 лет лишения свободы, и срок давности тоже 10 лет», — поделился Леонов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи временного вида на жительство.

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