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17:22, 28 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты секреты употребления алкоголя без похмелья

Гастроэнтеролог Неронов посоветовал не смешивать разные виды алкоголя
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Чтобы избежать похмелья, не надо смешивать разные виды алкоголя, посоветовал гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов. Этот и другие секреты употребления спиртных напитков без неприятных последствий наутро он раскрыл РИАМО.

Неронов подчеркнул, что каждому человеку важно знать свою норму. «Если пить в меру, похмелье будет менее выраженным, а выбор качественного алкоголя может свести к минимуму влияние токсинов и сивушных масел», — объяснил он. Еще одна рекомендация эксперта — не смешивать разные виды алкоголя за один вечер. По его словам, комбинация вина, пива и крепкого алкоголя может привести к тяжелым последствиям. Не менее важно употреблять спиртные напитки медленно, чтобы организм успевал справляться с алкоголем, добавил эксперт.

Как отметил Неронов, перед началом вечеринки нужно поесть, лучше всего богатые белком и ценными жирами продукты, например, мясо, авокадо или орехи — они замедляют усвоение алкоголя. Также врач призвал не забывать перекусывать белковой пищей и овощами и во время праздника. В то же время, по его словам, от соленых закусок лучше воздержаться, ведь они провоцируют жажду.

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В заключение Неронов посоветовал и до застолья, и во время него обязательно пить воду, чтобы избежать обезвоживания, из-за которого и возникает плохое самочувствие. Также избежать похмелья после новогодней ночи поможет хороший сон.

Ранее Неронов назвал допустимую дозу алкоголя. По его словам, ежедневно можно выпивать не более 40 миллилитров чистого этанола, что эквивалентно 100 миллилитрам водки.

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