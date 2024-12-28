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22:17, 28 декабря 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о расширении Российской армией зоны контроля в ДНР

Рогов: Российская армия расширила зону контроля в Великой Новоселке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Российская армия расширила зону контроля в Великой Новоселке Донецкой народной республики (ДНР) с нескольких сторон. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны, а также расширила зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю», — рассказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России начали выдавливать украинские войска из промышленной зоны в городе Курахово ДНР. Он отметил, что бои продолжаются.

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