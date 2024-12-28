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14:24, 28 декабря 2024Забота о себе

Россиянам объяснили способ правильно бороться с похмельем

Терапевт Омарова: от похмелья поможет рассол квашеной капусты или огурцов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Справиться с похмельем после застолья помогут рассолы, рассказала терапевт Зумруд Омарова. Способ правильно бороться с похмельем она объяснила россиянам в разговоре с NEWS.ru.

По словам Омаровой, рассол квашеной капусты, соленых огурцов или моченых яблок богат минералами, поэтому он помогает восстановить водно-солевой баланс. Также такой рассол снижает симптомы тошноты и головной боли, рассказала врач.

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В то же время Омарова обратила внимание на то, что этим способом не нужно злоупотреблять. «Поможет именно один стакан рассола, иначе отек лишь усилится, а значит, возрастет нагрузка на сердце», — подчеркнула терапевт.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала опасные сочетания новогодних блюд и напитков. В частности, она посоветовала не сочетать фрукты с алкоголем.

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