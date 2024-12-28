Россиянам объяснили способ правильно бороться с похмельем

Терапевт Омарова: от похмелья поможет рассол квашеной капусты или огурцов

Справиться с похмельем после застолья помогут рассолы, рассказала терапевт Зумруд Омарова. Способ правильно бороться с похмельем она объяснила россиянам в разговоре с NEWS.ru.

По словам Омаровой, рассол квашеной капусты, соленых огурцов или моченых яблок богат минералами, поэтому он помогает восстановить водно-солевой баланс. Также такой рассол снижает симптомы тошноты и головной боли, рассказала врач.

В то же время Омарова обратила внимание на то, что этим способом не нужно злоупотреблять. «Поможет именно один стакан рассола, иначе отек лишь усилится, а значит, возрастет нагрузка на сердце», — подчеркнула терапевт.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала опасные сочетания новогодних блюд и напитков. В частности, она посоветовала не сочетать фрукты с алкоголем.